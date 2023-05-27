لابورتا يواصل محاولاته لإنقاذ برشلونة باستثمار قطري جديد!

خطوة ستكون مربحة للنادي الكتالوني

قام جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بدعوة رجل الأعمال القطري محمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس إدارة شركة بلدي القابضة وبلدي إكسبرس لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن رجل الأعمال المعروف تواجد مع السيد هاني الصيادي الرئيس التنفيذي للمجموعة في كامب نو خلال مباراة ريال سوسييداد بالدوري الإسباني، التي تم تتويج فيها برشلونة بلقب المسابقة بشكل رسمي، وتم تسليمه قميص الفريق.

وأشارت إلى أن برشلونة يدرس الطريقة الأمثل للتعاون مع الشركة التي تقدم التجارة الإلكترونية بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم، كما تم دعوة لابورتا للسفر إلى قطر في اجتماع آخر لمناقشة الأمر.

وفي حالة القيام بهذه الاتفاقية، لن تكون المرة الأولى التي يتعاون فيها برشلونة مع رجال أعمال قطريين، حيث حدث الأمر ذاته في مؤسسة قطر والخطوط الجوية القطرية بين عامي 2010 و2017 مع ساندرو روسيل وجوسيب بارتوميو.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون الاقتصادي والاستثمار القطري المنتظر في برشلونة، في مساعدة النادي الكتالوني على تخطي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها منذ سنوات وتسببت في تحجيم محاولاته لضم أفضل النجوم في العالم.