لابورتا يهرب من معضلة "النصر والهلال" بحل دبلوماسي

الجماهير السعودية تضع رئيس برشلونة تحت الضغط

رفض خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إعلان دعمه لأي من الهلال أو النصر، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد لابورتا في السعودية حاليًا، حيث يرأس بعثة ناديه التي تشارك في كأس السوبر الإسباني، إذ يخوض البلوجرانا مواجهة قوية أمام غريمه الأزلي ريال مدريد، غدًا الأحد بملعب "الأول بارك" في الرياض، في نهائي كأس السوبر.

وانتشرت مقاطع عديدة لرئيس نادي برشلونة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده في أماكن عامة بالسعودية، لكن أطرفهم كان من بعض الجماهير التي أرادت معرفة ناديه المفضل في المملكة.

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وعندما وجد لابورتا نفسه تحت ضغط سؤال الجماهير السعودية، "الهلال أم النصر؟"، تصرف بذكاء وهرب من الحديث بالرد: "بارسا.. بارسا".

وانتشر المقطع على صفحات الجماهير السعودية بموقعة "X" (تويتر سابقًا)، كالنار في الهشيم، وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة لبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن برشلونة كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على أوساسونا (2-0)، بينما حجز الريال مقعده بفوز مثير حققه على أتلتيكو مدريد (5-3).