لابورتا ينفجر غاضبًا من ريال مدريد: يخافون من برشلونة ويشوهون سمعتي!

يتحدث بعد اتهامه بشكل رسمي في قضية نيجريرا....

تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لأول مرة بعد اتهامه بشكل رسمي في قضية نيجريرا، وانفجر غاضبًا بسبب اتهامه وأشار إلى أن بعض الأشخاص المنتسبين إلى ريال مدريد يسعون لتدمير ناديه.

وكان لابورتا، قد تم اتهامه بشكل رسمي في قضية نيجريرا، والتي اتهم فيها النادي الكتالوني بمنح النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني مبالغ مالية (طالع التفاصيل).

وقال لابورتا في تصريحات إذاعية لـ"Els Matins de Catalunya": "هناك بعض الأشخاص المنتسبين إلى ريال مدريد موجودون في السلطة، وإنهم يخشون أن يتكرر ما حدث في ولايتي الأولى، لقد فاز برشلونة وحقق الكثير وهذا أضر بهم".

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وتابع: "الآن يتكرر هذا نحن نتحسن على كافة المستويات، الرياضية والاقتصادية والمؤسسية، البعض يستغل قضية نيجريرا، لتلطيخ اسم برشلونة ولا يمكننا السماح بذلك".

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وفي نهاية حديثه شدد لابورتا، على أنه بالرغم من توتر العلاقات خارج الملعب مع ريال مدريد، إلا أنه مازال على علاقة طيبة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، ودعاه لحضور مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين يوم 28 أكتوبر القادم في كتالونيا.