لابورتا يكسر حاجز الصمت: كان من الممكن تفادي كل تلك المشاكل!

لابورتا يخرج عن صمته...

يعتقد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن أزمة تسجيل عقد ثنائي الفريق الكتالوني، داني اولمو، وباو فيكتور، كان من الممكن تفاديها إن تم التعامل مع الأمور بشكل مختلف.

ويتواجد لابورتا، في المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي يستضيفه ملعب الجوهرة المشعة.

وتحدث لابورتا، أثناء عشاء نظمته السفارة الإسبانية في السعودية وقال: "بالنسبة لبرشلونة، هو فخر لنا أن نتواجد في نهائي كأس السوبر، نحن الفريق الأكثر حصدًا للألقاب في تلك البطولة، مواجهتنا مع ريال مدريد، تجعل النهائي مثير، سنحضر أعظم مباراة في العالم بالتأكيد".

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وتطرق للحديث عن أزمة الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، وقال: "تلك النسخة من كأس السوبر، أحاط بها الكثير من الجدال والذي من الممكن تجنبه لو تم التعامل مع الأمور بشكل مختلف، ولكن الآن الحقيقة هي أن الأزمة قد تم حلها وسيشارك الثنائي، وبالنسبة لنا كبرشلونة نحن راضون".

وأوضح سبب رد فعله، عند علمه بقرار تسجيل الثنائي، أثناء مباراة نصف النهائي أمام بيلباو وقال: "كرة القدم هي العاطفة، يمكنها أن تجعلك تضحك وتبكي، يمكن بسببها أن تكون سعيدًا أو غاضبًا".