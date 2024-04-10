رئيس البلوجرانا يتحدث قبل الموقعة المرتقبة

تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا بين ناديه وباريس سان جيرمان، وأشعل الأجواء بتصريحاته الساخنة.

ويستضيف بي إس جي الفريق الكتالوني على ملعب "حديقة الأمراء" مساء الأربعاء لحساب ربع نهائي المسابقة القارية.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها "موندو" عن إعلام النادي الكتالوني الرسمي: "نؤمن بحظوظنا، أنا سعيد بهذه المجموعة من اللاعبين، ولا أريد تبديل أي من لاعبي برشلونة بلاعب من باريس".

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وأتبع: "نحن غائبون منذ أعوام عن ربع النهائي ونشعر بالحماس، ونعرف ماذا يعني الأمر ببلوغ نصف النهائي، الجميع من الجهاز الفني للاعبين".

وختم: "نريد مباراة كبيرة وأن نعود من هذه المباراة بالمنشود على الطريق الصحيح".