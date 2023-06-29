لابورتا يتحدث عن بديل بوسكيتس .. ويُحدد موعد تكريم ميسي!

رئيس برشلونة يتحدث عن القضايا الشائكة في النادي

قدم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، نفسه كوسيط في حالة وجود توتر بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتشافي هيرنانديز مدرب البرسا بسبب إمكانية حصول النادي الكتالوني على جواو كانسيلو في صفقة إعارة.

وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة "TV3" الإسبانية قال لابورتا: "أتحمل دور التوسط بين بيب وتشافي إنها واحدة من المسؤوليات التي لدي ومع ذلك، لا أعتقد أن هناك توتر بينهما، لكن هناك مشجعين لبيب يعتقدون أنهم عندما يمدحون تشافي، فإنهم يشوهون ذكرى جوارديولا، إنه أسطورة في برشلونة ولا أعتقد أن هناك صراع".

وأضاف: "تشافي جاء لتناول الطعام في منزلي في كوستا برافا، حيث أننا جيران، فهو يرغب في الحصول على الإجماع وحب الجميع وهذه الأمور صعبة".

وأكد أن تجديد عقد تشافي هو واحد من المواضيع التي تشغل اهتمامه في الوقت الحالي قائلًا: "لديه عقد، ويعلم أنه أفضل مدرب لبرشلونة ونحن راضون عنه إنه شخص عظيم ويحترم النادي، في الوقت المناسب سنتحدث عن استمراريته، الأولوية الآن هي وجود فريق قادر على المنافسة".

وواصل: "لا يوجد موعد محدد لتجديد عقده تحدثنا بشكل عام، ولكن هناك أولويات أخرى الآن يبدأ السوق ولقد قمنا بجزء من العمل بالتعاقد مع إلكاي جوندوان".

الإقصاء من دوري أبطال أوروبا بسبب قضية "نيجريرا"

وقال لابورتا عن استبعاد النادي من دوري أبطال أوروبا: "أجريت لقاءات شخصية مع ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا، شرحت له كل شيء وفهمه، لا يمكنهم إدانتنا قبل أن يحاكمونا، ليس لدينا أي أخبار بأنهم لن يسمحوا لنا بالمشاركة، والاستبعاد لن يكون منصفًا".

وواصل: "إنها حملة تشويه غير مسبوقة ضد برشلونة، ليس هناك فساد تحكيمي فقط يحاولون السيطرة على برشلونة من بعض المؤسسات، بيئة الدوري والأموال التي لم تنجح في جعل النادي يرتبط بها بعضهم لم يحصلوا على أعمال في كامب نو، نحن أول المهتمين بالتحقيق في الأمور، هذا ساعد حتى في استعادة العلاقات المؤسسية مع الليجا، أيضًا على المستوى الشخصي هذا يساعدنا الآن على تقديم خطة الاستدامة لتسجيل اللاعبين".

بديل بوسكيتس

وأكد جوان لابورتا أن النادي لا ينوي التعاقد مع مارتن زوبيميندي متوسط ميدان ريال سوسييداد أو يوشوا كيميتش قائد بايرن ميونخ كبدائل محتملة لسيرجيو بوسكيتس لأسباب متعلقة بالميزانية.

وقال: "ربما كان بروزوفيتش أكثر قابلية للتحقيق ولكنه يحظى بعرض من السعودية وسيكون من الصعب مقارنته، هناك عدد من الأسماء نعمل عليها".

وبشأن أوريول روميو لاعب جيرونا، أوضح لابورتا ببساطة أن النادي يعمل على خيارات متعددة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتابع: "بالنسبة لمركز الوسط، إذا كان ضروريًا تقويته، فسنقوم بترقية أحد من أكاديمية الشباب لا نريد أن نعرقل مسار اللاعبين في فرق الشباب".

تكريم ميسي

وقال لابورتا عن عودة ميسي: "تعرض ليونيل لضغط كبير في باريس، لكن الأرجنتيني أراد العودة إلى برشلونة".

وأضاف: "لم يكن يريد أن يتعرض لهذا القدر من الضغط وبالتأكيد كان سيواجه ذلك أيضًا هنا، أخبرته أنني أتفهم الأمر وهذا ما فعله الكتالونيين أيضًا، سيظل برشلونة دائمًا وطنه".

وأردف: "آمل أن يقدم أداءً جيدًا في ميامي لقد أخبرته بالفعل أننا نعمل على تكريم كبير له، علينا أن نُحيي ذكرى اللاعبين العظماء، آمل أن يكون ذلك عندما يعاد افتتاح كامب نو".

واختتم: "برشلونة فوق كل شيء، ميسي لديه روح كرة قدم كنت أعرفه منذ أن كان طفلًا، لقد أحزنني رحيله، لكنها قرارات يجب اتخاذها، أعتقد أنني فعلت الأفضل لبرشلونة".