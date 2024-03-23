لابورتا: يامال تلقى عرضًا بـ200 مليون يورو.. ورددنا بكلمة واحدة!

كان بإمكاننا تحقيق مليار يورو دخلًا!

صرح جوان لابورتا، رئيس برشلونة، بأنه رفض بيع لاعب الفريق الشاب لامين يامال مقابل 200 مليون يورو.

وكانت تقارير صحيفة قد ذكرت خلال الفترة الماضية أن باريس سان جيرمان عرض 200 مليون يورو لضم يامال، صاحب الـ16 عامًا.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "تلقينا عرضًا لضم يامال مقابل 200 مليون يورو، وكان ردنا (لا)، لأننا نثق في قدراته، كما أننا لسنا في حاجة لبيعه، فنحن في عملية انتعاشة اقتصادية ونرى نهاية النفق".

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وأضاف: "الأمر لم يتوقف عند (لامين) فحسب، ولكن تلقينا عروضًا لبالدي وفيرمين وجافي وبيدري ودي يونج وأراوخو، ورددنا بالإجابة نفسها (لا نريد بيعهم)، فقط مع هؤلاء كنا سنصل إلى مليار يورو في الدخل".

وختم: "الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو يرغبان في البقاء مع برشلونة، والأمر يعتمد علينا بمساعدة خورخي مينديش (وكيل أعمالهما) في التوصل إلى اتفاق مع نادييهما (مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد)".