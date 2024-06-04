"غير خطابه وقدم بعض الطلبات"

تحدث جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للنادي الكتالوني، وإقالة تشافي هيرنانديز، وكذلك تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال لابورتا، في مقابلة مع قناة النادي الرسمية: "فكرت في فليك، قبل تعيين تشافي، ولم أستطع ضمه لأنه كان قد تعاقد مع المنتخب الألماني، وأراد احترام عقده، وبعد أن أخبرنا تشافي بأنه سيغادر بدأ فليك دراسة فريقنا ولاعبينا والنظام الذي يعتقد أنه الأنسب لهذه التشكيلة، ففكرنا أنه كان الوقت المناسب، وكان هو المدرب المناسب لإعطاء هذه التشكيلة الدفعة الجديدة".

وعن إقالة تشافي، علق: "أدرنا ملف إقالة تشافي بأفضل طريقة ممكنة، لا يمكنك إرضاء جميع الناس، ذلك الأسبوع كان مهمًا لأننا لعبنا على المركز الثاني ضد رايو فاييكانو وكان نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعدها أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "تشافي قام بعمل رائع، حيث تولى الفريق في وقت صعب للغاية، قبلت استقالة تشافي المؤجلة في يناير، لأنه مشجع بارسا حقيقي، في نهاية الموسم أخبرنا تشافي بأنه يود الاستمرار، سألته إن كان يؤمن بهذا الفريق، فأجابني نعم، لكنه غير خطابه وقدم بعض الطلبات للمدير الرياضي".

وواصل: "بالنسبة لي، تغيرت الرؤية كان يجب إعطاء دفعة جديدة لهذه التشكيلة، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد معها، أتيحت لنا الفرصة لجلب فليك، الذي يعتقد أنه قادر على الفوز ضد أي فريق آخر مع هؤلاء اللاعبين. أنهينا الأمور بشكل أنيق مع تشافي، لقد تصرف بشكل جيد، وفى بوعده، وسيكون له دائمًا أبواب النادي مفتوحة لأنه أسطورة".

وتطرق إلى تعيين فليك: "إنه متحمس جدًا لتدريب برشلونة، إنه رجل ناضج وجاد ومجتهد وهادئ، ويبدو متحمسًا للمشروع ونشعر براحة البال لأن الأمر سيسير بشكل جيد للغاية، أردت منه أن يفهم طريقتنا في رؤية كرة القدم والحياة، فليك مدرب فاز بكل شيء، وحقق السداسية، مدرب يعمل بشكل جيد جدًا بدنيًا مع فريقه وينقل المشاعر الطيبة والنضج والخبرة".

وفيما يتعلق بإعلان ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي، ختم لابورتا: "أحب فلسفتنا الرياضية المتمثلة في تشكيل فريق يضم لاعبين من هنا بشكل أفضل، أحترم ما يفعله خصومنا، لكنني سألتزم بفلسفتنا".