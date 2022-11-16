لابورتا: ليفربول سبقنا إلى لويس دياز .. ولا أريد مشاكل مع باريس سان جيرمان!

جوان لابورتا رئيس برشلونة تحدث عن محاولة التعاقد مع لويس دياز، كما تحدث عن مستقبل ليونيل ميسي.

فجر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل أثناء زيارته إلى كولومبيا، ولم يستطع تجنب السؤال عن لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

لابورتا أكد أن "البلوجرانا" حاول بالفعل التعاقد مع لويس دياز قبل انتقاله من بورتو البرتغالي إلى ليفربول في يناير 2022.

وقال لابورتا في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في ذلك الوقت كنا في وضع اقتصادي صعب كان علينا التخلص منه، لكن ليفربول هزمنا في سباق التعاقد معه".

وأضاف: "إنه لاعب رائع يتمتع بإحساس كبير بالانتماء إلى ليفربول، وأنا لن أتحدث أكثر عن هذا الأمر، لكنه أثار اهتمامنا في الوقت الذي كان يغادر فيه بورتو إلى ليفربول، لقد أجرينا محادثات مع ممثليه، لكن ليفربول كان قد أنهى الأمور".

وخلال تصريحاته، تطرق لابورتا إلى مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية عودته إلى برشلونة، وقال: "أقول دائمًا إن ميسي من برشلونة، إنه أفضل لاعب في العالم، وكنا محظوظين بوجوده في برشلونة، في المستقبل سنرى ما سيحدث، الأمر معقد للغاية، هو لاعب في باريس سان جيرمان ولا أريد مشاكل مع هذا النادي".