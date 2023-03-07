لابورتا: لهذا السبب سنجدد لتشافي، ولم أتحدث مع والد ميسي عن عودته!

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من التجديد للمدرب تشافي هيرنانديز وإمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق.
لابورتا تواجد في ندوة أداراها "سانتي نولا" مدير تحرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" من أجل الحديث عن العديد من القضايا التي تشغل جماهير النادي الكتالوني.
وقال لابورتا عن ميسي:"لم يعجبني أنه رحل ولكن لم يكن لدي أي خيار آخر، النادي فوق كل شيء، كانت هناك مشكلة في اللعب المالي النظيف، شعرت بالحزن وقتها وكان علي الاختيار بينه وبين مؤسسة برشلونة".
وخلال الندوة رفض رئيس النادي الكتالوني الحديث عن تقييم ميسي كأفضل لاعب في تاريخ برشلونة، متطرقًا كذلك إلى كواليس الاجتماع الذي جمعه بوالده.
وأوضح لابورتا:"لا أريد التحدث عن إمكانية عودته بدافع الاحترام لباريس سان جيرمان، قمت بالجلوس مع والده وتحدثنا عن تكريم ليو وقمت بتهنئته على الفوز بكأس العالم".
وعن ملف تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز الذي ينتهي في 2024:"لقد نظرت في الأمر بالفعل، أخبرته بأنه حتى لو لم يفز بالدوري الإسباني سنقوم بالتجديد معه، حاولت منحه رسالة تهدئة لأننا نريد استمراره بسبب نجاحه في جعل برشلونة يلعب بأسلوبه الحقيقي".
جدير بالذكر أن برشلونة خرج من بطولة الدوري الأوروبي مؤخرًا، لكن فرصه تبدو قوية في الفوز بالدوري الإسباني حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب البطولة بـ62 نقطة بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.
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