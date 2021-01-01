لابورتا في حفل تنصيبه: تأكيد الثقة العلنية بكومان وإحراج "بريء" لميسي

خطاب لابورتا الأول بعد تنصيبه رئيساً لبرشلونة

عبّر رئيس نادي برشلونة المنُتخب حديثاً خوان لابورتا عن سعادته لإعادة إنتخابه واهداً اللاعبين والجماهير بتطوير وتحسين المشروع القائم والعمل على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الكبرى في النادي، وذلك خلال حفلا تنصيب رئيساً للبلاوجرانا في حفل كبير بالكامب نو حضره الرؤساء السابقين وأعضاء النادي وقادة الفريق.

وقال لابورتا في خطابه: "ستكون هناك قيادة قوية في النادي وأقولها مقتنعاً بذلك. لقد نقلها لي زملائي وسندافع عن النادي أينما دعت الحاجة وضد أي شخص"

وأضاف: " إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سيكون الامر صعبًا وصعبًا ونأمل ألا نكون مخطئين. سنبذل قصارى جهدنا لجعلكم مرتاحين. لا يوجد هامش خطأ".

تحول ميسي والاعتراف بالوضع السيئ .. كيف تحسن برشلونة في الأسابيع الأخيرة؟

وعن تحسين الوضع الحالي للفريق أشار كومان الى أن اللاعبين "إعتادوا على الفوز ومستوى الطلبات مرتفع للغاية"، قائلاً: "نحن ناد يحظى بالإعجاب بسبب طريقة لعبنا واحترامنا لتاريخنا، علاوة على ذلك محبوبون مع نظام وقع في حبه الجميع".

وأضاف: "لقد تحسن الفريق وسيستمر في النمو. سنبذل قصارى جهدنا لبناء فريق يفوز بكل شيء ويفوز به بشكل جيد".

ثم توجّه الى المدرب رونالد كومان بالقول: "رونالد، أنت تعلم أن لديك ثقة مجلس الإدارة هذا. نريد فريقًا تنافسيًا للغاية يطمح للفوز بكل شيء واستعادة قصة النجاح بين برشلونة ودوري أبطال أوروبا.. نريد تحقيق البطولات، رونالد انت تعلم جيدًا أنك تمتلك ثقتي الكاملة".

تقارير.. لابورتا حسم لبرشلونة صفقة أجويرو!

في خطوة كانت مُنتظرة من الجميع، إلا من ميسي على ما يبدو، أحرج لابورتا قائد الفريق بالقول: "بالتأكيد سوف نحاول إقناع ميسي بالبقاء لأنه أفضل لاعب في التاريخ، احبك وبرشلونة ايضًا يحبك.. سنحاول بكل ما أوتينا من قوة ابقاء ميسي معنا.. متأسف ليو لم أتمالك نفسي".

وختم بالقول: "برشلونة هو أكثر من مجرد نادٍ وعندما نتجول في جميع أنحاء العالم، من خلال برشلونة يتعرفون علينا في أي ركن من أركان الكوكب وسنحمل بفخر قيمنا كنادي عالمي مرتبط دائمًا بالبلد ومتمركز دفاعا عن الحقوق والحريات".