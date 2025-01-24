ماذا قال خوسيه بوردالاس؟

أكد خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، أنه تقدم بشكوى إلى الشرطة الإسبانية بعد تلقيه تهديدات بالقتل عقب أيام قليلة من مباراة فريقه ضد برشلونة التي انتهت بالتعادل (1-1) في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وعلق بوردالاس، قائلًا: "أنا لست على ما يرام، الأمر خطير للغاية. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأخبرك أننا قدمنا بالفعل شكوى إلى الشرطة. دعونا نأمل أن تتحقق العدالة وألا يتكرر هذا معي أو مع أي شخص آخر".

وسئل في مؤتمر صحفي عن رأيه في تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة وهانسي فليك مدرب الفريق الكتالوني ضد الحكام، ليرد: "كما تعلمون جميعًا، أنا مدرب محترم جدًا مع زملائي بكرة القدم. سألخص الأمر بكل بساطة، أحترم من يحترم غيره، ومن لا يحترمهم لا يستحق هذا الاحترام".

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وأضاف: "هذه أعذار تقال دائمًا عندما لا تفوز، عندما تفوز بـ90% من المباريات، فمن السهل جدًا أن تكون رجلًا نبيلًا، وعندما تتوقف عن الفوز، عليك أن تكون نفس الشخص".

وأردف مدرب خيتافي: "آمل أن نستمر في الحصول على تلك الأعذار، ستكون علامة جيدة على تقدم فريقنا. سيكون معناها أن خيتافي قد فاز وحصل على نتيجة جيدة".وختم بوردالاس: لقد سئمت من إنهاء المباريات مع أشخاص يتمنون لك الحظ ويهزمونك. هنا لم يتمكنوا من التغلب علينا لأننا لعبنا مباراة جيدة".