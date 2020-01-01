لابورتا: على عكس الجميع لدي ثقة ميسي

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قال خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة والرئيس السابق للنادي الكتالوني إنه وحده بين كل المرشحين من يمتلك ثقة ليونيل ميسي.

ويتحدث رئيس نادي برشلونة المحتمل عن خطته الانتخابية والتي دائمًا ما يراهن فيها على ليونيل ميسي وعلاقته به والثقة التي يحظى بها النجم الأرجنتيني في ما يقوله.

ويعتبر لابورتا نفسه الرجل المفضل لدى ميسي وأنه بخلاف البقية يتمتع بمصداقية وثقة النجم الأرجنتيني وهو الوحيد القادر على إقناعه باستمراريته في نادي برشلونة.

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وحول ذلك قال خوان لابورتا إن ليونيل ميسي يعلم جيدًا أنه لا يقول أشياء لا يستطيع تنفيذها مؤكدًا أنه أخبره بذلك من قبل في محادثة بينهما.

وأضاف: "ليو يعلم أن كل ما قلته له قد فعلته دائمًا ولم يكن مجرد كلام أو وعود، لذلك أبلغني بهذا الأمر من قبل بنفسه، وأنا متأكد أنه يثق فيما أقوله دائمًا"

وتابع: "الأزمات الاقتصادية لن تكون مصدر إزعاج لميسي للاستمرار في برشلونة، هو فقط يريد أن يرى أن المشروع يقدم فريقًا تنافسيًا للغاية"

وأردف: "هذا هو أهم شيء بالنسبة له، وبهذا المعنى لدي ميزة نسبية على باقي المرشحين وهي ثقة ميسي، لأنه يعلم جيدًا أن مشروعي سيدور حول ذلك"

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب على مستوى النتائج خاصة فيما يخص الدوري الإسباني الذي حقق فيه أسوأ انطلاقة له منذ أكثر من 25 عامًا، والجميع ينتظر الانتخابات والرئيس الجديد حتى تنتهي الفوضى.