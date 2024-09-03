لابورتا يهاجم ريال مدريد.. ويتغنى بلاعب برشلونة المخلص

كلمات قوية من الرئيس..

هاجم جوان لابورتا رئيس برشلونة، منافسه التاريخي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن "العلاقات مع النادي الملكي سيئة للغاية".

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لا نقبل الطريقة التي استخدموا بها قضية نيجريرا ضدنا، ليفعلوا ما يريدون وسنفعل ما نريد".

وحول تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم، علق لابورتا: "أركز على برشلونة فقط، بدأنا كما كان مخططًا، مباراة (7-0) أمام بلد الوليد على مستوى عالٍ، متأكدون من أن الأمور ستسير على ما يرام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال حول بطولة السوبرليج، علق: "بسببها، اليويفا تحرك ووزع 500 مليون يورو إضافية على الأندية".

وحول هتافات بعض الجماهير ضده، أوضح: "عندما ألتقي بالمشجعين يقدمون لي الدعم، لكن هناك كل الآراء، أنا قريب من الناس، ودائمًا يطلبون مني لاعبين، لدرجة أننا سنحتاج إلى تغيير الفريق بأكمله".

وختم: "روبرت ليفاندوفسكي لاعب مخلص للنادي، أود أن أشيد به بشكل خاص على تصرفه الاستثنائي، لأنه عندما سمع أننا يجب أن نبذل بعض الجهود للوصول إلى اللعب النظيف لتسجيل اللاعبين، أخبرنا أنه يوافق على خفض عقده من أجل مساعدة النادي".