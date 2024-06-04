كواليس مثيرة .. لابورتا وديكو رفضا مخطط تشافي للإطاحة بنجم برشلونة

أسرار جديدة من غرفة ملابس البارسا

بعد رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز، عن القيادة الفنية لبرشلونة، بدأت الصحافة في كشف أسرار غرفة ملابس النادي الكتالوني في عهده وتحديدًا خلال الموسم الأخير.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن

طبيعة العلاقة بين تشافي ولاعبه روبرت ليفاندوفيسكي، والتي لم تكن على ما يرام، مشيرة إلى أن المدرب السابق، سعى جاهدًا للإطاحة بالمهاجم البولندي خارج أسوار النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن تشافي تحدث مع الإدارة والرئيس جوان لابورتا أكثر من مرة، حول رغبته في الاستغناء عن ليفاندوفيسكي والاستعانة بمهاجم آخر في الموسم الجديد.

وكان من المفترض أن يستمر تشافي على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، إلا أن لابورتا فاجأ الجميع بإعلان رحيله في نهاية الموسم المنصرم والتعاقد مع الألماني هانز فليك لخلافته.

وأكدت "سبورت"، أن تشافي لم يكتف بذلك بل رشح للإدارة في أكثر من اجتماع اسمًا للتعاقد معه هذا الموسم بدلًا من ليفاندوفيسكي، وهو الأوكراني أرتيم دوفبيك نجم جيرونا، مؤكدًا أنه الأنسب لقيادة هجوم الفريق.

وأضافت: "هناك أكثر من عائق منع تشافي من مخططه للإطاحة بالمهاجم البولندي، أولها عدم اقتناع المدير الرياضي ديكو بهذا الأمر والآخر يتمثل في العلاقة القوية التي تجمع بيني زاهافي، وكيل ليفا مع لابورتا.

وختمت الصحيفة الإسبانية، بأن مقترح تشافي كان من الصعب تنفيذه على أرض الواقع لأن التعاقد مع دوفبيك كان سيكلف البارسا حوالي 40 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي)، وهو رقم كبير بالنسبة لميزانية النادي الكتالوني.