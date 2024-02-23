"لابورتا كان سيبيع ميسي لخيتافي وكنا قريبين للغاية من جوارديولا"

التاريخ كان سيتغير تمامًا

كشف أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي، عن اقترابه من التعاقد مع بيب جوارديولا وليونيل ميسي، مشيرًا إلى استعدادهما للانتقال للفريق الإسباني.

توريس تحدث عبر ميكروفونات "El Partidazo" على قناة "كادينا كوب" الإسبانية، ليستعرض العديد من الكواليس الخاصة بناديه.

وبدأ حديثه عن عن إصرار فلورنتينو بيريز على إنشاء دوري السوبر ليج قائلًا:"لقد شرحت له سبب معارضتي لذلك، اللعب في أوروبا يجب أن يكون مستحقًا على أرض الملعب، هو يفكر بشكل مختلف وأنا أحترمه، ولكن هذه المسابقة ستدمر كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن انتقال جوارديولا إلى خيتافي:"كنا نلعب وقتها في المسابقات الأوروبية، تحدثوا معي حول انتقال لاودروب إلى برشلونة، وكنا سنحصل نحن على جوارديولا، التقينا به وناقشنا الموضوع وكان على استعداد للقدوم، ولكنهم قرروا الاستعانة به بعد رحيل فرانك ريكارد".

التعاقد مع ليونيل ميسي:"التقيت مع لابورتا وزوبيزاريتا، أخبراني أن ريكارد يريده، حاولنا التفاوض لضمه أنا وألفريدو دورو المدير الرياضي وقتها، كنا قريبين من إغلاق الصفقة ولكننا لم ننجح في النهاية، ميسي يمثل الكثير بالنسبة لي، أهداني حوالي عشرة قمصان وعندما ذهبت إلى كامب نو أعطاهم لي في يدي".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

إهانة جود بيلينجهام لميسون جرينوود وعدم تقديم خيتافي لشكوى ضده:"أنا أحترم أن ما يحدث في الملعب يجب أن يبقى هناك، ميسون يحاول التركيز على اللعب فقط، لذلك لم نبلغ عن الأمر".

وخلال حديثه تطرق توريس إلى مستقبل ميسون جرينوود المُعار للفريق من مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن طريقة لعب برشلونة تناسبه، ولكنه لم يستبعد استمرار اللاعب بالنادي المدريدي لو تم التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر.