لابورتا: الليجا ترفض دعمنا ونتوقع المعاناة في سوق الانتقالات

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن الصعوبات التي يتعرض لها الفريق الكتالوني بسبب القوانين الموضوعة من قبل الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد ارتبط اسمه بأكثر من لاعب للانضمام له في سوق الانتقالات الصيفية، لكن يبدو وأن البلوجرانا يمر بأزمة أكبر مما هو متوقع.

حيث استغل لابورتا تواجده في "مهرجان الرياضة الكتالوني" للحديث حول المشاكل التي تعيق تقدم فريقه وتطور جودته.

ماذا قال لابورتا؟

عن صعوبة إتمام الصفقات، قال رئيس برشلونة: "نحن نفعل ما في وسعنا، الأمر صعب للغاية، نحن لا نملك أي دعم أو مرونة من قبل رابطة الدوري الإسباني".

وواصل: "قواعد اللعب النظيف هنا شديدة الصعوبة والتقييد إذا قارناها بدول أخرى، لكنها عقبة علينا المرور منها كما تعودنا".

وأضاف: "هذا ما نحن فيه، فقط علينا مواصلة العمل بجدية، ويتعين علينا التطوير وإنشاء فريق أكثر قدرة على المنافسة".

وعن هزيمة فريق السيدات في نهائي الأبطال ضد ليون، اختتم: "لقد تأثروا وحزنوا بعد الهزيمة، حيث كانت لديهم آمال كبيرة، هم مصدر فخر للنادي والمدينة والبلد".

هل يشعر لابورتا بالتفرقة؟

حديث رئيس برشلونة الذي ينتقد فيه رابطة الدوري الإسباني يأتي بعد أيام قليلة من البيان الذي نشر من قبل الأخير لدعم ريال مدريد في خسارة صفقة مبابي والتنديد بمعاقبة باريس سان جيرمان.

لابورتا يبدو وأنه يحاول أن يرسل رسالة إلى الاتحاد الإسباني لمطالبته بالوقوف بجانب فريقه، مستغلًا ما حدث منذ أيام مع ريال مدريد.

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