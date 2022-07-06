لابورتا: اجتمعت بوكيل رونالدو .. ودي يونج ليس للبيع!

هل نرى كريستيانو رونالدو بقميص برشلونة؟

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه اجتمع بالفعل مع جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وتحوم الشكوك والتكهنات حول مستقبل كريستيانو رونالدو داخل أولد ترافورد، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن البرتغالي يرغب في الرحيل للعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرتبط رونالدو بعقد مع الشياطين الحُمر حتى 30 يونيو 2023، حيث خاض مع اليونايتد الموسم المنصرم 30 مباراة بالدوري الإنجليزي نجح من خلالهم في تسجيل 18 هدفًا بينما أرسل ثلاث تمريرات حاسمة.

لابورتا يُثير الجدل بشأن احتمالية التعاقد مع رونالدو

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو ميركاتو"، أكد جوان لابورتا على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبه الجديد، فرانك كيسييه، أنه اجتمع بالفعل مع جورج مينديش على العشاء قائلًا: "نعم، كنت معه لتناول العشاء يوم الاثنين الماضي وتحدثنا عن سوق الانتقالات بشكل عام".

وبسؤاله حول الحديث عن كريستيانو رونالدو رد قائلًا: "لن أقول أسماء اللاعبين الذي تطرقنا لهم في هذا الاجتماع، لكن من المثير الاستفسار عن بعض الأسماء في سوق الانتقالات، لن أذكر اسم أي لاعب لأن القيام بذلك دائمًا يؤدي إلى تفسيرات خاطئة".

لابورتا: دي يونج ليس للبيع

وتطرق لابورتا في مؤتمر تقديم فرانك كيسييه للحديث عن وضع لاعبه الشاب، فرينكي دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلًا: "فرينكي دي يونج لاعب في برشلونة وهو ليس للبيع، لديه عروض بالفعل للتعاقد معه لو أردنا بيعه، لكننا لا نرغب في ذلك".

واختتم حديثه قائلًا: "قبل الحديث عن إبرام المزيد من الصفقات في سوق الانتقالات، يجب أن نفعل عملية البيع الثاني، وقتها سنكون قادرين على استقدام اللاعبين الذين طلبهم المدرب، لن أقول كم عدد الصفقات التي سنقوم بها لكننا نلتزم بتعزيز صفوف الفريق".

الجدير بالذكر أن فرينكي دي يونج ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، بطلب من إريك تين هاج مدرب الشياطين الحُمر الجديد تدعيمًا لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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