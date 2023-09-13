"لابد من التغيير!" ليفاندوفسكي يسير على خطى كريستيانو رونالدو

النجم البولندي أثبت صحة نظرة البرتغالي..

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تبدو أيام المدرب فرناندو سانتوس معدودة في منتخب بولندا، بعد انطلاقة كارثية للمنتخب العريق في مشوار تصفيات يورو 2024 باتت وضعيتهم معقدة فيه.

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كل من التشيك وألبانيا ومولدوفا يسبقون بولندا بعد بداية مترنحة حققوا فيها 3 انتصارات و3 هزائم في 6 مباريات.

ما دفع رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كولويسزا إلى اتخاذ هذه الخطوة بخلاف النتائج المترنحة، هو غضب كبار الفريق وعلى رأسهم القائد روبرت ليفاندوفسكي.

نجم برشلونة خرج بعد آخر مباراة لبولندا ضد ألبانيا والتي هزم فيها مع رفاقه بنتيجة هدفين نظيفين، ليقول: "لسنا نمر بأفضل فتراتنا، من الواضح أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التغيير كي نرى النور في آخر النفق".

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وأردف: "أجد نفسي مسؤولًا عما يحدث، وأنا حزين من كل ذلك، لكن هذا لا يجب أن ينسينا ضرورة الوصول إلى حل سريع".

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عبر عن غضبه أيضًا من اختيارات فرناندو سانتوس في أواخر فتراته بالمنتخب البرتغالي، تارة بتصريحات ضمنية، وتارة بتصريحات مباشرة من المقربين إليه.

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