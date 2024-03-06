"المشجع السعودي رقم واحد" .. نجم العين يحفز منافسي النصر لمؤازرة فريقه!

شاهد ما فعله نجم العين لتحفيز منافسي النصر قبل المباراة المنتظرة بين الفريقين

اشتعلت المنافسة بين النصر والعين الإماراتي، في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة ذهاب دور الربع نهائي، بتفوق الفريق الإماراتي بهدف دون رد.

وقام النجم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، بتحفيز منافسي نادي النصر، من أجل الحضور في ملعب الأول بارك، في مباراة الإياب، لمساندة فريقه.

وعلق كودجو على عدد من التعليقات لمشجعين يُريدون حضور مباراة النصر والعين في ملعب الأول بارك، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" حيث قال: "المشجع السعودي رقم 1".

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ويبحث العين عن التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب فريق نادي النصر.

وغاب لابا كوجو عن المشاركة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها، حيث أصبح جاهزًا للتواجد بتشكيل الزعيم الإماراتي في مباراة الإياب.