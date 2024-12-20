بالزي العُماني .. لؤي مشعبي يحسم موقف ديابي وثنائي الاتحاد "المصاب" من كلاسيكو الهلال

قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين..

حسم لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في السابع من يناير المُقبل، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الاتحاد عن تشخيص إصابة عدد من لاعبيه، الخميس، حيث يعاني الهولندي ستيفن بيرجفاين، من إصابة في العضلة اليمنى، ويخضع لبرنامج علاجي، فيما يعاني الجزائري حسام عوار وعبد الإله العمري من إصابة العضلة الضامة اليسرى، فضلًا عن الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي تم تشخيص إصابته، في نوفمبر الماضي، بالتواء في الكاحل الأيسر، وإصابة في أربطة المفصل، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 8 أسابيع.

وقال مشعبي، في حديث مع الإعلامي علاء سعيد، إن إصابة بيرجفاين وحسام عوار خفيفة، متوقعًا بأن يصبح الثنائي جاهزين لمواجهة الهلال في كلاسيكو كأس الملك.

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وبحديثه عن موسى ديابي، قال رئيس الاتحاد "ديابي (شادد حيله)، ولن نعرف موقفه إلا قبل المباراة بأيام، برنامجه العلاجي ينتهي بعد المباراة، ولكنه يؤدي ما عليه وأكثر، والعودة تتوقف عليه".

وجاءت تصريحات مشعبي عشية مباراة الاتحاد والنصر العماني، في صلالة، والتي انتهت بفوز كبير للعميد وديًا بنتيجة (4-1)، حيث سجل الرباعية كل من كريم بنزيما (هدفين) وماريو ميتاي وفابينيو، حيث جاءت الودية في إطار احتفالات النصر بمرور 55 عامًا على تأسيسه.

ويتصدر الاتحاد جدول دوري روشن، برصيد 36 نقطة، بعد مرور 13 جولة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، فيما تقام مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك، على ملعب المملكة أرينا.