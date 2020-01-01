لأول مرة.. نيمار سعيد جدًا في باريس

الحديث عن نيمار نيمار يبتعد عن شائعات الرحيل

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن سعادته في باريس سان جيرمان، لأول مرة منذ فترة طويلة اتسمت بالحديث فقط عن رحيله إلى برشلونة.

وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة توقفت في النهاية.

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وحول ذلك، وبعد أشهر من العداوة بينه وبين جماهير نادي العاصمة الفرنسية، تحدث نيمار عن سعادته التامة في باريس لأول مرة.

وجاء ذلك أثناء احتفال زملائه بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث اختتم النجم البرازيلي الاحتفال بأن أعرب عن سعادته التامة وسط هذه الأجواء العائلية.

وبالإضافة إلى الحديث عن حالته الذهنية الإيجابية، شارك نيمار أيضًا طموحاته مع الجميع، وذلك بالنسبة لما يريد تحقيقه مع الفريق هذا الموسم.

وقال: "أريد أن أفعل كل ما يمكنني القيام به رفقة زملائي هذا الموسم من أجل الفوز بكل شيء، لدينا الوقت والإمكانيات ونسعى جميعًا نحو الفوز"

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يذكر أن نيمر قد غاب عن مباراة نانت الأخيرة في الدوري الفرنسي مساء أمس الثلاثاء نظرًا لإصابته في الضلوع، ولم يتحدد بعد موعد عودته من الإصابة.