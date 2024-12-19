"هذا ليس كافيًا لمنافسة صلاح ودياز" .. سلوت يبدي رأيه في مستوى كييزا ضد ساوثامبتون

لم يتوقع منه الظهور في أفضل حالاته

أبدى آرني سلوت المدير الفني لليفربول، رأيه في المستوى الذي ظهر به الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، في المباراة التي لعبها فريقه أمام ساوثامبتون في ربع نهائي "كأس كاراباو".

كييزا الذي انضم لليفربول قادمًا من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عانى العديد من الانتكاسات البدنية، ولم يلعب كثيرًا مع الريدز، قبل أن يظهر كبديل في الشوط الثاني، خلال المباراة التي فاز بها الريدز 2/1 أمس، الأربعاء، على ملعب الفريق الخصم.

ومن جانبه قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عقب هذا الانتصار:"ما رأيته من كييزا هو ما يمكنك توقعه منه، إذا غاب لاعب لمدة خمسة أو ستة أشهر، فلا يمكنك أن تتوقع ظهوره في أفضل حالاته، مر بلحظات من الصعود والهبوط، رأيت بعض الأشياء الجيدة، وفي أوقات أخرى شعرت فيها أنه كان يمكنه أن يقوم بالأمور بصورة أفضل".

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وأضاف:"بالنسبة لي هذا أمر طبيعي للاعب غاب لفترة طويلة، لأن ذلك يجعل الأمور صعبة جدًا بالنسبة لي أيضًا، لأنه عادةً ما يخوض اللاعب ثلاث أو أربع أو خمس مباريات قبل كل موسم، ثم يغيب 4 أمو 5 أسابيع فقط".

وتابع الهولندي:"لقد غاب لفترة طويلة وليس من السهل إعادته إلى أفضل مستوياته، لكن كان من الجيد أنه أظهر بعض اللمحات من جودته، ولكن الأمر نفسه بالنسبة له واللاعبين الشباب أيضًا، هذا ليس كافيًا عندما يكون عليك التنافس مع محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز وداروين نونيز وديوجو جوتا، لكن عودته كانت جيدة بشكل عام".

يذكر أن كييزا البالغ من العمر 27 سنة، ظهر في 4 مباريات فقط مع ليفربول هذا الموسم بمجموع 123 دقيقة، وصنع هدفًا وحيدًا في كأس كاراباو أمام وست هام في سبتمبر الماضي.