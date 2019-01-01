بعد هاتريك في بلغاريا | كين يعادل روني ويقترب من لامبارد

كين ثاني أكثر لاعب تسجيلًا لركلات الجزاء مع المنتخب الإنجليزي رفقة روني وخلف فرانك لامبارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل النجم الإنجليزي هاري كين تحطيم الأرقام القياسية بقميص منتخب الأسود الثلاثة، وهذه المرة فيما يتعلق بتسجيل ركلات الجزاء.

وسجل هاري كين هاتريك في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البرتغالي والتي فازت بها إنجلترا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وجاء أحد أهداف كين الثلاثة من ركلة جزاء، ليصبح ثاني أكثر لاعبي منتخب إنجلترا تسجيلًا لضربات الجزاء في التاريخ مناصفة مع واين روني.

وسجل كين 7 أهداف من ركلات جزاء بإضافة هدف اليوم إلى سجله، ليتساوى مع أسطورة إيفرتون ومانشستر يونايتد واين روني الذي سجل 7 ركلات جزاء هو الآخر.

في الوقت الذي يتصدر فيه الهداف التاريخي لنادي تشيلسي ومدربه الحالي فرانك لامبارد الترتيب بتسجيله 9 ركلات جزاء بقميص المنتخب الإنجليزي.

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يذكر أن هاري كين كان قد سجل ثلاثة ضربات جزاء في كأس العالم الأخير في روسيا والذي توج هدافًا له برصيد 6 أهداف.