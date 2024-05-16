شرط وحيد من المدرب .. كين ونجوم بايرن ميونخ يضغطون من أجل استمرار توخيل

من يدرب بايرن الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير عن مباحثات بين بايرن ميونخ ومدربه الحالي توماس توخيل من أجل الاستمرار في منصبه عكس الاتفاق السابق بالانفصال بحلول نهاية الموسم.

وأعلن البافاري رحيل توخيل بعد ضياع فرصة تحقيق البوندسليجا والكأس، ولكن سلسلة من الاعتذارات من قبل أبرز المرشحين مثل يوليان ناجلسمان، تشابي ألونسو، رالف رانجنيك، وأوليفر جلاسنر دفعت الإدارة لإعادة البت في موقفها.

وذكر "فابريزيو رومانو" أن إدارة بايرن في محادثات حالياً مع وكيل توخيل لبحث إمكانية استمراره في منصبه، وأن الأخير أصبح منفتحاً على الفرضية بعد تلميحاته العلنية بالأسابيع الماضية.

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وأوضح رومانو أن توخيل يشترط الحصول موافقة كامل مجلس الإدارة وتمديد عقده من أجل الاستمرار كمدرب لبايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أشارت "AZ" إلى أن هاري كين، مانويل نوير، ليروي ساني، جمال موسيالا، وأبرز نجوم البافاري يضغطون على إدارة النادي من أجل استمرار توخيل في منصبه في ظل علاقته القوية مع اللاعبين الأبرز بالفريق.