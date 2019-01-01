كين: لا يوجد أفضل من يوفنتوس ولهذا لم أطلب النصيحة من رونالدو

المهاجم الإيطالي الشاب يوضح سبب عدم طلبه النصائح من كريستيانو رونالدو في التدريبات

فيسبوك تويتر بلال محمد

رد المهاجم الشاب مويس كين، لاعب يوفنتوس على الأخبار التي انتشرت حول رحيله عن صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الحالية.

وقال كين في تصريحات صحفية: "عندما جئت إلى يوفنتوس، فهمت أن الكثير من الأمور ستتغير، لقد تحسنت من الناحية الفنية بسبب هذا الفريق ولكن طموحي لن يقف عند هذا الحد أريد أن أتحسن أكثر وأكثر".

وواصل: "أنا متأكد أنه في الوقت الحالي لا يوجد فريق سيساعدني على التطور أكثر من يوفنتوس، لا أعرف ما يخبئه لي المستقبل ولكني سأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

المهاجم صاحب الـ 19 عاماً، كان يتدرب طيلة الموسم بجوار كريستيانو رونالدو، ولكنه لم يطلب أي نصائح من الأسطورة البرتغالية.

وبرر كين هذ الأمر قائلاً: "في التدريب أحاول ملاحظة كل ما يقوم به رونالدو، من حضوره في الملعب والاستعدادات، حقاً إن التدريب مع لاعبين كبار لديه فوائد عظيمة، ولكني لست من النوع الذي يطلب النصيحة أنا فقط ألاحظها بهدوء ثم أحاول تطبيق ذلك في الملعب".

بطولات رونالدو مع البرتغال 🇵🇹 : 2️⃣

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بطولات ميسي مع الأرجنتين 🇦🇷 : 0️⃣

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🐐 👇؟ pic.twitter.com/icsBJvlQ6L — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

وتابع حديثه قائلاً: "كنت أرغب في أن ألعب في خط الوسط، ولكن والدي كان يخبرني أنه يجب علي أن أرتدي القميص رقم 9، بفضل عائلتي وصلت إلى هذا المستوى".

الجدير بالذكر أن المهاجم الإيطالي لعب 13 مباراة مع السيدة العجوزة هذا الموسم في الدوري، سجل خلالهم ستة أهداف.