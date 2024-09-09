كين: رونالدو لا يتوقف عن إلهامي وسأستمر قدر ما أستطيع

كين يريد السير على خطى رونالدو...

كشف هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي، ونادي بايرن ميونخ، أن كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغال، هو ملهمه من أجل التألق ومواصلة الاستمرار في الملاعب.

وشهدت فترة التوقف الدولي الحالية تحقيق رونالدو، إنجازًا فريدًا بعدما وصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته والذي كان في شباك كرواتيا، بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يسجل الهدف رقم 901 مساء أمس الأحد في مرمى اسكتلندا.

وفي سياق منفصل، يستعد هاري كين لخوض مباراته الدولية رقم 100، عندما يلعب امام فنلندا مع المنتخب الإنجليزي، مساء يوم غد الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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وقال كين في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشعر أنني في حالة جيدة من الناحية الجسدية والعقلية وفي ذروة مسيرتي، إن مشاهدة رونالدو، يسجل هدفه رقم 901 ويواصل التنافس وهو في سن الـ 39، يلهمني للاستمرار في الملاعب أطول فترة ممكنة".

وتابع النجم الإنجليزي: "أنا أحب كرة القدم، وأحب تمثيل منتخب إنجلترا أكثر من أي شيء، ولا أريد أن تنتهي مسيرتي في وقت قريب، الأمر يتعلق بمواصلة التحسن والتطور سواء بقميص المنتخب أو النادي، أنا متعطش للمزيد ومصمم على الوصول إلى أبعد مدى".