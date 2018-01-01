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الدوري الإنجليزي الممتاز

كين: توتنهام ليس بحاجة لصفقات للفوز بالدوري الإنجليزي

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المهاجم الإنجليزي يثق في قدرة العناصر المتاحة لدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لانتزاع لقب البريميرليج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى المهاجم الإنجليزي هاري كين، أن توتنهام ليس بحاجة لصفقات لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام قضى الصيف الماضي دون التوقيع مع أي لاعب لفريقه، في خطوة غير معتادة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

ووسط الشكوك التي أحيطت بمستقبل توتنهام هذا الموسم لغياب التدعيمات، إلا أن سبيرز يعتبر منافساً قوياً على لقب الدوري الإنجليزي.

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وقال كين عن حظوظ فريقه:"نحن في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد للفترة القادمة المليئة بالمباريات".

وأضاف:"أحيانا عندما لا يتوافر أمامك اللاعب المناسب فمن غير المنطقي القيام بأي صفقات".

وتابع:"المدرب فعل ذلك الصيف الماضي، والتعاقدات الجديدة هي مهمته بشكل عام، إذا وجد لاعباً مناسباً سيتعاقد معه على الفور".

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واستكمل:"سنحاول الظهور بأفضل مستوى لدينا للحفاظ على الانطلاقة الحالية بغض النظر عن أي عوامل أخرى خارج الملعب".

ويحتل توتنهام المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، متفوقاً بنقطة على مانشستر سيتي الثالث.

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