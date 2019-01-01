كينو يبدأ تدريباته مع الجزيرة

النجم القادم من بيراميدز بدأ مسيرته مع الجزيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انضم البرازيلي كينو لتدريبات فريقه الجديد "الجزيرة" الجماعية للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق قادمًا من بيراميدز المصري.

ووصل اللاعب مقر معسكر الجزيرة في هولندا يوم الأحد الماضي وحظي باستقبال ممتاز من الجهاز الفني وزملائه اللاعبين بقيادة القائد فارس جمعة.

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وكان النادي الإماراتي قد أعلن ضم الجناح الممتاز من بيراميدز بالإعارة لموسم واحد، بعدما كان اللاعب قد ارتبط بعدة أندية أبرزها شباب الأهلي والزمالك وأهلي جدة.

وتتواصل تدريبات الفريق في هولندا استعدادًا للمباراة الودية الأولى في برنامج الإعداد، وستُلعب يوم السبت القادم أمام ديريل الهولندي.

وسيلعب الفريق بعدها 3 مباريات أخرى أمام جلوبال يوم 28 يوليو الجاري، ولايندين يوم 2 أغسطس القادم، وأخيرًا أمام سيلفولد سبورت يوم الثالث من نفس الشهر.

ويستمر المعسكر الخارجي للجزيرة حتى العاشر من أغسطس القادم، وسيعود الفريق بعدها إلى أبو ظبي لمواصلة تدريباته.

ويهدف الفريق لخوض عدد من المباريات الودية في الإمارات، أو إقامة دورة دولية ودية بمشاركة عدد من الفريق الخليجية أو العربية، ليختم بذلك مرحلة إعداده للموسم الجديد.