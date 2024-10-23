عين على الحكم | دفعة في ظهر "كيم" وحذاء هاري كين يورطان حكم موقعة برشلونة وبايرن ميونخ

عاصفة هجوم ألماني في انتظار سلافكو!

وضع الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، نفسه في موضع مثير للجدل، بعد قرار احتساب الهدف الثاني لبرشلونة في شباك بايرن ميونخ.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على ضيفه بايرن ميونخ (3-1)، اليوم الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 10 من الشوط الأول جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما ألغى الحكم السلوفيني هدفًا للإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والذي عدل من خلاله النتيجة للتعادل (1-1)، وذلك بداعي التسلل.

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وبعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" اتضح أن المهاجم الإنجليزي يقف على نفس الخط مع أخر مدافع من برشلونة، لكنه يسبقه بسنتيمترات (مقدمة الحذاء)، ليحتسب الحكم اللعبة تسلل ويحافظ على تقدم برشلونة بهدف رافينيا.

لكن هاري كين، احتاج فقط إلى 7 دقائق فقط، للرد على قرار الحكم، بهدف لا تشوبه أي شائبة، بعدما سبق دفاع برشلونة وقابل عرضية زميله سيرج جنابري بتسديدة مباشرة في الشباك، بينما كان في وضع سليم 100%.

ولم يقف الجدل على إلغاء هدف كين الأول، بل نجح برشلونة في تسجيل هدف ثانٍ عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36، واحتسبه الحكم دون أي تردد، رغم مطالبات لاعبي بايرن ميونخ بإلغائه، بداعي وجود خطأ في اللعبة استفاد منه المهاجم البولندي.

ومع إعادة لعبة الهدف من بدايتها، بدا واضحًا أن فرمين لوبيز لاعب خط وسط برشلونة، قام بدفع كيم مين جاي، مدافع البايرن في ظهره "بوضوح" ومرر الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية من حارسها مانويل نوير.

واعتبر سلافكو فينسيتش، أن هذه الدفعة غير مؤثرة في اللعبة، وأن تدخل فرمين لوبيز كان مشروعًا، حتى أنه لم يعد إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة.