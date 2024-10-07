كيم كارداشيان ترد على أخبار الارتباط ببيلينجهام: أبنائي مستعدون!

هل دخلت كيم كارداشيان في علاقة عاطفية مع جود بيلينجهام...

ردت كيم كارداشيان، عارضة الأزياء الشهيرة على أنباء ارتباطها بلاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، خلال الفترة الماضية وأكدت أن أبنائها لا يمانعون هذا الأمر.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، زارت كارداشيان، مقر تدريبات ريال مدريد، مع اثنين من أطفالها، ثم ذهبت إلى ملعب سانتياجو برنابيو، لمشاهدة فوز الميرينجي على ريال بيتيس.

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية بعد تلك الزيارة، بدخول جود بيلينجهام، في علاقة عاطفية مع كيم كارداشيان، خاصة وجود الثنائي معًا في أكثر من صورة.

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ونفت كيم تلك الأنباء في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وقالت: "إنه أمر مضحك للغاية، أطفالي يحاولون اقناعي بالأمر وأنهم مستعدون لذلك، ولكن أنا لست كذلك".

وتابعت: "بعض منهم يريدوني ان أرتبط بلاعب كرة سلة بأي ثمن، ولكني أخبرهم أن هذا ليس ما أريده في الوقت الحالي".