كيميش: ساني لا يجيب على اتصالاتي

هل ينتقل ساني إلى بايرن في نهاية المطاف؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، عن رأيه في إمكانية انضمام جناح مانشستر سيتي ليروي ساني لفريقه, ورحب بحدوث الصفقة.

وطالب نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، علناً بالتعاقد مع ساني، ولكن عاد واعتذر عن تصريحاته بعد الانتقادات من مانشستر سيتي ومسؤولي ميونخ.

وقال كيميش للإعلام بعد مباراة فنرباخشه الودية: "ساني توقف عن الرد على اتصالاتي، سبق وأوضحت رأيي في هذا الموضوع".

وأضاف: "لو بايرن امتلك فرصة ضم ساني، فيجب أن يتمم الصفقة فوراً، لو ليروي يريد القدوم فسيكون هنا الآن".

حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، تحدث هو الآخر مع الإعلام بعد المباراة عن الصفقة، إذ أكد رفضه تصريحات كوفاتش.

وقال حميديتش: "يتم نصحنا دائماً بعدم الحديث عن اللاعبين تحت العقود مع فرق أخرى، وهذا سبب تصريحات رومينيجه، يجب الاعتذار لمانشستر سيتي".

يذكر أن بايرن انتصر الثلاثاء على نظيره التركي بنتيجة 6-1، ويلعب مساء الأربعاء أمام توتنهام في ختام كأس أودي.