نجم بايرن ميونخ عن الانتقال لبرشلونة: لا يمكننا استبعاد أي شيء!

تحدث عن عشقه لكرة جوارديولا مع النادي الكتالوني

علق يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ على الأنباء المستمرة حول إمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عقد كيميش الحالي مع بايرن ينتهي في 30 يونيو 2025، ولا توجد أنباء في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد، وسط تكهنات حول إمكانية انضمامه لبرشلونة أو مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وفي هذا السياق قال صاحب الـ29 سنة قبل مواجهة برشلونة وبايرن، غدًا، الأربعاء في دوري أبطال أوروبا:"من المميز اللعب ضد برشلونة، في السنوات الأخيرة لعبنا ضدهم عدة مرات، ارتبطت بهم عدة مرات ولكن ليس أكثر من ذلك، إنه أمر خاص لأنه فريق مهم جدًا ويمتلك تقاليد غنية للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"تابعت برشلونة ومنتخب إسبانيا عندما كنت صغيرًا، تشافي كان مثلي الأعلي، أحببت مشاهدتهم وطريقة لعبهم خاصة مع بيب جوارديولا، التيكي تاكا كانت بمثابة ثورة في كرة القدم، جعلتهم يتمكنون من السيطرة على منافسيهم حتى يومنا هذا".

وعن موقفه من التوقيع على عقد جديد:" محادثاتي مع النادي هي أمر داخلي لا أشاركه مع الجميع، لا أفكر حاليًا في الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل برشلونة، ولكن لا يمكنك استبعاد حدوث أي شيء في كرة القدم".

جدير بالذكر أن بايرن يمتلك 3 نقاط في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من أصل مباراتين من فوز وخسارة، ونفس الأمر بالنسبة لنظيره الكتالوني برشلونة، حيث يقع كل منهما في ترتيب متأخر للغاية بجدول المسابقة.