أولوية فليك.. كيميش يرفض عرض برشلونة!

المفاوضات متوقفة بسبب الخلاف الاقتصادي

يبدو أن صفقة ضم جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، التي تترقبها جماهير برشلونة لن تكون سهلة المنال، رغم اقتراب الألماني هانز فليك من قيادة الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة يوم الجمعة الماضي إقالة تشافي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تؤكد أن مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق فليك سيخلفه.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن فليك يرغب بشدة في ضم كيميش، حيث درّبه في الفريق البافاري والمنتخب الألماني، ويراه أولوية في الميركاتو.

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وأوضحت: "لكن المفاوضات متوقفة بسبب الخلاف الاقتصادي بين العرض المقدم من برشلونة ورغبات اللاعب الألماني، الذي يتقاضى حاليًا نحو 19.5 مليون يورو، وهو رقم يكافح برشلونة لمطابقته".

وختمت: "يجب على برشلونة أولا توفيق أوضاعه مع قاعدة 1: 1، وهو ما لم يتحقق بعد، ويحتاج إلى الحفاظ على توازن الرواتب الذي سيرتفع الموسم المقبل مع راتب ليفاندوفسكي الذي يقترب من 30 مليون يورو".