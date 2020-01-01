كيليني: كين يبدو متمردًا ولكنه ليس كبالوتيلي

جورجيو كيليني يثير الجدل من جديد بالمقارنة بين مويس كين وبالوتيلي

أثار جورجيو كيليني الجدل من جديد من خلال حديثه عن مويس كين اللاعب السابق ليوفنتوس ومقارنته بالمشاغب الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وكان كيليني قد تحدث في وقت سابق خلال كتابه الصادر والذي أثار جدلًا واسعًا عن الكثير من الأمور أبرزها الإشادة بتدخل راموس على صلاح في نهائي دوري الأبطال ومهاجمة بالوتيلي.

وحول المقارنة بين بالوتيلي وبين مويس كين قال كيليني إن الأمور تبدو بعيدة بالنسبة له ولا يعتقد أنهما يمتلكان نفس الشخصية أو الأسلوب.

المزيد من الفرق

وأضاف: "بالنسبة لي أنا ضد من يقارنون مويس كين بماريو بالوتيلي ولا أعتقد أنهما متشابهان، كين ليس متمردًا بنفس الصورة التي يتم تصورها"

وتابع: "كين فتى قد يبدو متمردًا ويستحيل التعامل معه خاصة إذا كان زميلًا لك في فريق واحد، لكنه أبدًا ليس مثل ماريو في هذه النقطة"

وأردف: "أحيانًا يتأخر عن التدريبات وأحيانًا يرفض الانصياع للتوجيهات، ولكن هذه السلوكيات يمكن تغييرها دون معاناة كبيرة خاصة وأنه ما زال صغيرًا"

فيفا يستقر على مواعيد انطلاق سوق الانتقالات في أوروبا

يذكر أن بالوتيلي قد قابل اتهامات كيليني بعبارات لطيفة، الأمر الذي جعل قائد يوفنتوس يعتذر لماريو ويؤكد أنه نادم على مثل هذه الكلمات.