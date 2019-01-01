كيليني: شجعت ميلان حين كنت غبيًا

كيليني يكشف عن انتماء طفولته ويتغزل في إبراهيموفيتش

كشف قائد نادي يوفنتوس جورجيو كيليني عن انتمائه الحقيقي في إيطاليا حين كان طفلًا، وفاجأ الكل بأنه لم يشجع يوفنتوس منذ أن كان صغيرًا.

وتحدث كيليني في حوار مع دازن الإيطالية حول أخطر المهاجمين الذين لعب ضدهم وحول انتمائه الأول ووضعية يوفنتوس الحالية وأشياء أخرى.

وحول زلاتان إبراهيموفيتش كشف كيليني أنه أخطر مهاجم لعب ضده في مسيرته، وذلك بعد استثناء ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو لأنهما لاعبان من كوكب آخر.

وأضاف: "رونالدو وميسي استنثاء، هما لاعبان من كوكب آخر، أقول دائمًا إن السرعة والقوة البدنية والتقنية والشخصية التي يتمتع بها زلاتان تجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت محظوظًا لأنني زاملته في يوفنتوس وكان من الصعب دومًا اللعب ضده"

وتابع: "حين كنت صغيرًا لم أشجع يوفنتوس، بل أنني شجعت ميلان، لسوء الحظ، ولكن بعدها كبرت وأصبحت أكثر ذكاء لأختار، مالديني كان دائمًا المفضل بالنسبة لي"

وأردف: "حين بلغت من العمر 20 عامًا أصبحت مشجعًا ليوفنتوس، والآن أعتقد أنه من الصعب العثور على يوفنتيني أكثر مني على وجه الأرض"

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يذكر أن جورجيو كيليني قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي، ما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة ستستمر حتى مارس المقبل.