مفاجأة .. مبابي وافق على الانتقال لليفربول وباريس أفسد الصفقة بطلب تعجيزي!

صفقة كانت ستغير مجرى التاريخ

رغم انتقاله بالفعل إلى ريال مدريد، إلا أن التكهنات والتسريبات لا تزال مستمرة حول النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهذه المرة حول اتفاقه على الانتقال إلى ليفربول.

مستقبل مبابي كان بمثابة المسلسل الطويل الذي لا ينتهي على مدار السنوات الماضية، قبل أن يقرر الفرنسي أخيرًا إنهاء رحلته مع باريس سان جيرمان بالميركاتو الصيفي الماضي، لينضم إلى ريال في صفقة انتقال حر.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن مبابي توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول في عام 2022، عندما تقدم الريدز بعرض رسمي لباريس وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان صاحب الـ25 سنة قد اعترف مؤخرًا بأنه لم يكن في موقف سهل في باريس سان جيرمان، بوجود تسريبات حول طلبه الرحيل عن النادي الفرنسي قبل بداية موسم 2022/2023، وهي الفترة التي حاول فيها ليفربول الحصول على خدماته.

وأشارت ليكيب إلى أن باريس طلب من ليفربول مضاعفة عرضهم لو أرادوا التعاقد مع مبابي، لذلك قرر الريدز الانسحاب، ليظهر ريال مدريد بعرض آخر ولكن تم رفضه أيضًا.

وأوضحت أن ليفربول لم ييأس من التعاقد مع مبابي بعد تجديد عقده في حديقة الأمراء، حيث كان المنافس الأقوى لريال الذي استغل رغبة اللاعب لحسم الصفقة بعد سلسلة من الصراعات والمفاوضات مع باريس.

يذكر أن مبابي يعيش بداية متقلبة في رحلته مع ريال مدريد، لغيابه عن التسجيل في أول 3 مباريات بالدوري الإسباني، قبل تسجيل ثنائية في ريال بيتيس بالجولة الرابعة من عمر البطولة.