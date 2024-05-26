فيديو | بعد الرحيل عن باريس.. وظيفة مؤقتة لمبابي قبل اليورو!

ما علاقته بفورمولا 1!

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي الاستمتاع بإجازته هذا الصيف، قبل المشاركة مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبابي وهو يرفع راية النهاية في سباق موناكو للفورمولا 1 للسيارات، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، وشهد انتصار مواطنه شارل لوكلير سائق فيراري بالجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم.

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يشار إلى أن لوكلير أصبح أول سائق فرنسي يفوز بالجائزة الكبرى المقامة في ليون ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، منذ لويس شيرون قبل 93 عامًا.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده، ليبدأ رحلة جديدة في كرة القدم خارج فرنسا، وسط تقارير صحفية تؤكد أنه أتم اتفاقه مع ريال مدريد الإسباني.