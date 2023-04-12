كيليان مبابي عن مستقبله: أعرف أين أريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا!

مبابي يكشف عن مستقبله وسط تقارير ربطته بفسخ عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل..

خرج كيليان مبابي لينفي كل التقارير التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، وسط اهتمام مستمر من ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

مبابي أعطى إجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث أكد أنه يريد أن يمنح فريقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لقناة "France 3" التلفزيونية الفرنسية عندما سُئل عن مستقبله: "الخطوة التالية؟ الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لقد وصلت بالفعل إلى النهائي، ونصف النهائي، وربع النهائي، ودور الستة عشر، لقد فعلت كل شيء عدا الفوز".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "كل ما أحتاجه هو أين (أريد أن أفعل ذلك؟)، في باريس، أنا باريسي ومتعاقد مع النادي، لذلك فهو باريس سان جيرمان".

يُقال إن مبابي دخل في عداوة مع عدد من زملائه في غرفة الملابس هذا العام بينما كان يتسابق من أجل دور قيادي أكبر، قبل أن يصبح بالفعل قائدًا للفريق الباريسي.

ومع احتمال رحيل ليونيل ميسي ونيمار هذا الصيف، يعد قرار مبابي بالبقاء في النادي دفعة مهمة للطرفين.

ويستمر ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، على الرغم من قرار اللاعب بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان على حين غرة في مايو الماضي، بعدما كان على مقربة من الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".