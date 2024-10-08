ليس له حياة وقد يمر بأزمة نفسية .. زميل مبابي يصف وضعه في ريال مدريد!

تعاطف واضح من لاعب الديوك

تحدث إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول عن المعاناة التي يمر بها كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، منذ انتقاله إلى الفريق الإسباني قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المهاجم الفرنسي يعيش بداية متخبطة مع ريال هذا الموسم، بسبب غياب تأثيره الهجومي في بعض المباريات، وهو الأمر الذي تطرق إليه كوناتي في تصريحات للصحفيين خلال تواجده بمعسكر فرنسا للفترة الدولية الحالية.

وقال كوناتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"في بعض الأحيان أضع نفسي في مكان كيليان، لو كان لدي كل هذه الضجة من حولي، ولا أعرف ما إذا كنت سأتحملها".

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وأضاف زميل مبابي في منتخب فرنسا:"يمكن أن يعاني حتى من أزمة نفسية، ليس من السهل التعايش مع هذا الوضع، إنه لا يزال صغيرًا ويستطيع الصمود، لقد فاز بكل شيء وهو صغير جدًا، كل ما يدور حوله يجعله بلا حياة".

وتابع:"لم أكن أعلم أنهم أطلقوا عليه صافرات الاستهجان ضده في ليل، لا أفهم السبب، عندما لعبت ضد تولوز مع ليفربول رحبوا بي بشكل استثنائي".

يذكر أن اسم مبابي تصدر عناوين الصحف في الفترة الماضية، بسبب عدم استدعائه لمنتخب فرنسا لخوض مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل بين جماهير الديوك.