"أسباب غير رياضية".. لهذا فشل انضمام مبابي إلى ريال مدريد في عمر 13 عامًا!

مبابي كان سينتقل للملكي قبل حوالي 12 سنة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب عدم انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في وقت مبكر عن هذا.

حيث أكدت صحيفة "آس" أن مبابي كان يمكنه أن يرتدي قميص ريال مدريد قبل 12 عامًا عندما كان عمره 13 سنة بالتحديد.

وأوضحت الصحيفة بحسب ما نقلت عن وثائقي سيصدر قريبًا يخص انتقال الفرنسي للملكي، أن أسباب عدم انضمامه للفريق في ذلك الوقت لم تكن رياضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث أظهر مستويات طيبة للغاية خلال فترة الاختبار والمعايشة الخاصة به، لكن كان هناك عقبات أخرى على مستوى اللغة والعائلة وتغيير محل إقامته وقتها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد وقع مع مبابي هذا الصيف بشكل مجاني بعد محاولات عديدة لضمه من موناكو أولًا ومن باريس سان جيرمان لاحقًا.