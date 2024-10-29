"أمر غير قابل للتفاوض" .. تسللات الكلاسيكو تضع مبابي في ورطة مع ريال مدريد

جملة تطارد الفرنسي داخل النادي الإسباني

حالة من القلق يشعر بها نادي ريال مدريد، بسبب الحالة الفنية التي يعيشها النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم، خاصة في المناسبات الكبرى، وكان آخرها في الكلاسيكو أمام برشلونة.

ريال تعرض لهزيمة قاسية أمام غريمه الكتالوني برباعية نظيفة، يوم السبت الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو، وهي المواجهة التي ظهر فيها مبابي بصورة مُحبطة للغاية، ووقع في مصيدة التسلل 8 مرات.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن ريال مدريد جعل الأمور واضحة لمبابي منذ قدومه للفريق، بأن التألق أمام الفرق الكبرى أمر "غير قابل للتفاوض" ولا يمكن التخلي عنه، ولكن اللاعب فشل في تلبية هذا المطلب الهام منذ بداية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء الكلاسيكو ليكون الدليل الأكبر على ذلك، حيث وقع الفرنسي في مصيدة التسلل 9 مرات فقط طوال الموسم مقابل 8 في مباراة واحدة، بوجود اتهامات للاعب بأنه يركض بشكل متواصل دون إدراك ما يحدث حوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن جملة "هذا ليس مبابي الذي نعرفه" يتم تداولها كثيرًا في أرجاء ريال مدريد، لتعكس حالة عدم الرضا عن مستواه، بعد تسجيله 8 أهداف هذا الموسم، منها 3 من ركلات جزاء وهدف واحد فقط في آخر 5 مباريات له.

وأوضحت أنه بعد تخطي اللاعب لمشاكله البدنية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، لا يزال عليه التغلب على الأزمة الذهنية التي يعاني منها بشكل واضح، وأثرت على مستواه منذ الرحيل عن باريس سان جيرمان بالمجان الصيف الماضي.

ويطمح مبابي في تغيير هذا الصورة، عندما يذهب ريال مدريد لمواجهة فالنسيا يوم السبت القادم، على ملعب ميستايا، في إطار الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني.