"مبابي ليس معنا الآن، اتركوه وشأنه" .. ديشان يهرب من السؤال المزعج ويتعرض لحرج بسبب رئيس فرنسا

مدرب الديوك يعدد أسباب اختيار كانتي للقيادة

تجنب ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، الحديث عن أسباب استبعاد كيليان مبابي من قائمة الديوك الحالية، مؤكدًا أنه يركز على اللاعبين المتواجدين معه حاليًا فقط.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسرائيل غدًا السبت، قبل أن يخرج لملاقاة إيطاليا الأحد المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من مرحلة المجموعات بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعلن أن هذه المباراة تقام في أجواء ثقيلة ومرهقة، لكننا نستعد لها بشكل طبيعي قدر الإمكان، الجميع في فرنسا يشعر بذلك لكننا نحاول ضمان أن تظل مباراة كرة قدم ونحاول التكيف مع هذا الواقع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لدينا منافس سجل في المباريات الأربع السابقة رغم خسارته. لذلك أتوقع مباراة صعبة، وأعلم جيدًا أن هذا الفريق لن يستسلم، لقد عاد قائده، ولديه لاعبون جيدون جدًا. مع أنظمة مختلفة مقارنة بالمباريات التي لعبوها".

وأشار ديشان إلى أن كانتي سيكون قائدًا لمنتخب فرنسا في هذه المرحلة، قائلًا: "نجولو يتمتع بالخبرة الكافية وبسبب هويته وما يفعله على أرض الملعب استحق شارة القيادة. لقد كان دائمًا قائدًا وقوة دافعة باعتراف المجموعة بأكملها حتى بدون شارة القيادة كان قائدًا مهمًا لسنوات".

وكالعادة، سئل مدرب منتخب فرنسا عن سبب استبعاد كيليان مبابي، ليرد قائلًا: "لقد أخبرتكم من قبل بالأسباب وأنتم أحرار في تفسيرها. هناك الآن 23 لاعبًا حاضرًا، وكيليان ليس منهم، اتركوه وشأنه".

وبدا ديشان محرجًا عند سؤاله حول وجود إيمانويل ماكرون في استاد فرنسا لمشاهدة المباراة، ليقول: "لا أهتم بالشخصيات التي تريد التواجد في الملعب. إذا جاء الرئيس والرؤساء الآخرون فهذا أفضل بكثير، ليس لدي أي تعليق محدد على وجودهم".