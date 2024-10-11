نجم ريال يثير الجدل في السويد

فشل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في التخفي عن الأنظار، بعدما قضى ليلة صاخبة في أحد الملاهي الليلية بمدينة ستوكهولم السويدية، أمس الخميس.

وغاب مبابي عن قائمة منتخب فرنسا، الذي تغلب أمس على إسرائيل بنتيجة (4-1) في مباراة أقيمت بأرض محايدة في المجر، ضمن منافسات المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت عدسات مصوري صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية بالسويد، مجموعة صور للنجم الفرنسي وهو يغادر أحد المطاعم الفرنسية في وسط المدينة، وهو يرتدي قناعًا على وجهه، للتخفي عن الجمهور ومن ثم توجه إلى أحد الملاهي الليلية.

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وأشارت إلى أن مبابي الذي استقل هو ورفيقه سيارة خاصة سوداء داكنة، ووصل إلى ملهى ليلي في ستوربلان، بنفس توقيت مباراة منتخب بلاده بدوري الأمم التي حرص على مشاهدتها، وتم تخصيص غرفة خاصة له.

وعقب المباراة، نشر مبابي على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" صورة لتشكيلة منتخب فرنسا مع تعليق: "مباراة جيدة".

يذكر أن مبابي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد، غاب على إثرها لمدة أسبوع ليغيب عن ديربي مدريد، قبل أن يعود بديلًا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا وأساسيًا خلال مباراة فياريال، السبت الماضي، لكنه فضل عدم الانضمام للمنتخب من أجل التعافي في مدريد.

وأوضح ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا في مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة الديوك: "استبعدت كيليان من القائمة، لأنه يجب أن نضع مصلحة اللاعب في المقام الأول، بدلًا من أن نعرقله بالصعوبات".