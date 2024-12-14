التركيز مع ريال مدريد أم ليل؟ كيليان مبابي يرشح زميله السابق لفريق شقيقه إيثان!

النجم الفرنسي يرتبط بعلاقة قوية مع نادي ليل الفرنسي

علاقة كيليان مبابي نجم ريال مدريد بنادي ليل الفرنسي وثيقة على كافة المستويات، اتضح هذا من خلال موقفه من انتقال شقيقه إيثان مبابي إلى ليل بعد أن انتهت تجربته في باريس سان جيرمان.

وجه مبابي نصيحة لنادي ليل بالتعاقد مع الهولندي ميتشيل باكر المعار إليهم من أتالانتا الإيطالي، والذي زامله في باريس سان جيرمان واصفًا إياه في تصريحات لقناة "كانال بلوس" الفرنسية بأنه "لاعب ذو جودة عالية ومحبوب من قبل الجميع في غرف تبديل الملابس".

باكر مثل منتخب هولندا للفئات السنية الأدنى، لكنه لم ينجح حتى الآن في لعب مباراة واحدة بقميص منتخب هولندا الأول، رغم مستواه الجيد في ليل حاليًا، ومن قبله في تجربة باير ليفركوزن وأتالانتا الإيطالي.

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وزامل باكر مبابي في باريس سان جيرمان في الفترة بين عامي 2019 و2021، ولكنه فشل في تسجيل أي هدف خلال فترة لعبه بملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.

وكان قد فتح مبابي قلبه في وقت سابق حول علاقة أخرى بنادي ليل تخص شقيقه إيثان مبابي، قائلًا إنه كان سيشعر بالندم لو لم يذهب شقيقه إلى ليل، نظرًا للمشكلات بين مبابي وفريقه السابق باريس سان جيرمان والتي أحس كيليان أن شقيقه دفع ثمنها.

وقال مبابي: "لقد أثر هذا الشيء علي أكثر من شيء آخر، قلت له إنه إذا كان يريد البقاء، فسوف أجدد عقدي لفترة أطول، وكنت سأتخلى عن حلمي بالانتقال إل مدريد، فما الفائدة من التوقيع لأفضل ناد في العالم إذا كنت ستقتل مسيرة شقيقك؟".

وفشل إيثان مبابي في المشاركة لأكثر من 80 دقيقة مع ليل منذ مطلع الموسم نظرًا لإصابته بتمزق في الفخذ، رغم أن الفريق يسير بشكل جيد إجمالًا ونجح في الفوز على ريال مدريد نفسه في دوري أبطال أوروبا 1-0.