كيليان ليس الأصعب.. ووكر يفضل نجم ليفربول على مبابي!

مازن زكيمازن زكي
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Kyle Walker England 2022Getty Images
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ووكر يختار نجم ليفربول كأصعب جناح لعب ضده

اختار الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي كايل ووكر أصعب جناح قد سبق وأن لعب ضده في مسيرته مع مانشستر سيتي أو حتى مع الفريق الإنجليزي.

ويأتي هذا السؤال في أعقاب انتظار الإعلام الإنجليزي لما سيفعله ووكر ضد كيليان مبابي بمواجهة إنجلترا ضد المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث سئل ووكر عن اللعب ضد مبابي، وعن ذلك قال: "بالنسبة لي، من الناحية الفنية، لم ألعب ضد مبابي في موقف واحد ضد واحد، كان الأمر أكثر من نيمار، أعتقد أنه لاعب رائع".

وعن أصعب جناح قد سبق وأن شارك ضده أوضح: "ربما أقول ساديو ماني فقط لأنه لا يمنحك قسطًا من الراحة على الكرة، أنا لا أقول إن اللاعبين الآخرين (نيمار ومبابي) الذين ذكرتهم لا يفعلون ذلك، لكنهم على الأرجح لا يدافعون بنفس القدر أو يوفرون طاقتهم عندما يهاجمون".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سوف يلعب الفريق الفرنسي يوم السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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