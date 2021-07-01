جورجيو كيلليني مدافع منتخب إيطاليا يؤكد أن يشبه ليونيل ميسي، ويتحدث عن مواجهة بلجيكا في اليورو.

أكد جورجينو كيلليني قائد دفاع منتخب إيطاليا أنه يشبه بطريقة ما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما حذر من مواجهة روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا.

ويتواجه منتخب إيطاليا مساء الجمعة أمام منتخب بلجيكا في مدينة ميونخ الألمانية، لحساب الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.

وأجرى كيلليني مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، تحدث خلاله عن عدد من الأمور الخاصة بمواجهة بلجيكا، ومدى جاهزيته بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ماذا قال كيلليني خلال المؤتمر الصحفي؟

في البداية تحدث كيلليني عن اللعب على استاد ميونخ وقال: "إنه ملعب جميل، حتى لو كنا نحتاج للاعتياد عليه، علينا أن نكون مستعدين للحدث الكبير، يسعدنا التدرب هنا، أمامنا يوم لننهي الاستعدادات، وستكون مباراة رائعة".

وقال مدافع منتخب إيطاليا عن حالته البدنية: "أنا سعيد لوجودي، اليوم لا يزال أمامنا جلسة تدريبية أخيرة، ومن المهم بالنسبة لي تجربة كل الحالات الممكنة، نمتلك مجموعة رائعة، والمدرب لديه الكثير من الشكوك في رأسه، لقد أظهرت له هذه المجموعة أنها تقاتل من أجل اللعب".

وتطرق كيلليني للحديث عن مواجهة بلجيكا: "نريد تقديم أداء جيد، من أجل تحقيق هدفا، نحن فخورون بكوننا إيطاليين، وهم فخورون بكونهم بلجيكيين، سيحاول الجميع رفع فريقه الوطني إلى أعلى مستوى ممكن".

وتابع: "نحن فريقان من مستوى عالي، والمباراة ستحددها تفاصيل صغيرة، لقد رأينا ما حدث في دور الستة عشر، وكيف أحدثت التفاصيل الطفيفة المتأهلين".

ماذا قال كيلليني عن لوكاكو وكيف يشبه ميسي؟

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث جورجيو كيللني عن روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، والذي يعرفه جيدًا كونه نافسه في الدوري الإيطالي.

وقال كيلليني: "من جانبنا جميعًا نحترم لوكاكو بشكل كبير للغاية، بالنظر إلى الموسم غير العادي الذي قدمه مع إنتر، لكن حصر بلجيكا في لوكاكو فقط يعد هجومًا على بقية زملائه في الفريق، لأنهم جميعًا لاعبون رائعون للغاية، سنستعد لمواجهته كما نفعل دائمًا، سأنام جيدًا الليلة، وأعتقد أن لوكاكو سيفعل ذلك أيضًا".

وقال كيلليني عن الشبه بينه وبين ميسي: "أنا وميسي لسنا مرتبطين بأندية حاليًا، لدينا أيضًا قواسم أخرى مشتركة لأننا نلعب بالقدم اليسرى".

واختتم مدافع منتخب إيطاليا تصريحاته قائلًا: "الموسم الحالي كان غريبًا للغاية، لكن أنا لا أفكر في عقدي الآن، أنا هادئ".

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