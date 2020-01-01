كيكي سيتين: برايثوايت قادر على المشاركة أساسيًا في الكلاسيكو

سيتين سعيد بالكلاسيكو الأول له..

كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة ، عن شعوره تجاه الكلاسيكو الأول له، قبل 24 ساعة من مواجهة ريال مدريد .

ويستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، من عمر الدوري الإسباني .

سيتين، قال في تصريحات لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "سأستمتع بالكلاسيكو، أدرك أهمية هذه المباراة، وأرغب في الفوز بها، لكني سأعيشها بسعادة كما لو كنت في بداية مسيرتي كلاعب".

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وأضاف: "الكلاسيكو فرصة فريدة لأي مدرب، مثلما كان الحال عندما استمعت لنشيد دوري أبطال أوروبا في ملعب سان باولو الأسطوري منذ أيام، سأستمتع بكل مباراة أخوضها هنا".

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وشدد سيتين، على أهمية الهجوم قبل مواجهة الكلاسيكو، موضحًا: "الهجوم هو الحمض النووي لبرشلونة، نحن نحاول دائمًا التحلي بالشجاعة والتطلع للخصم، لكن ريال مدريد يدافع جيدًا منذ شهور ولديهم لاعبين متميزين للتخلص من الضغط وإلحاق الأذى بك".

وبسؤاله عن إمكانية الدفع بلاعبه مارتين برايثوايت، أساسيًا في الكلاسيكو، أجاب: "من الممكن جدًا، لقد جاء في ظروف غير عادية".

وأتم: "المساندة الدفاعية التي نطلبها من المهاجمين، أمر بسيط نسبيًا بالنسبة له، كما أنه يتسم بالحماس، وهي ميزة إضافية دائمًا".

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف.