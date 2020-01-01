كيف يوقف مورينيو مسيرة ليفربول المُظفرة؟

يمتلك الوصفة بالفعل وقد شاهدها بعينه

سيرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، في أن يكون أول من يضع حدًا لسجل ليفربول، الخالي من الهزيمة على مدار أكثر من عام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما تكون مواجهة الفريقين اليوم متقاربة أكثر مما يوحيه ترتيب كل منهما في الدوري.

تتعدد أهداف مورينيو لأبعد من ذلك بل للخروج من عنق الزجاجة الأخير، وإحياء آماله في المنافسة على مراكز دوري الأبطال، والأهم الانتقام من جماهير ليفربول التي هتفت له ساخرة في ديسمبر 2018 "لا تقيلوا مورينيو" عندما خسر من ليفربول وخسر منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد.

ولم يفز مورينيو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو بوتشتينو في نوفمبر الماضي، سوى في مناسبتين على كلوب في آخر 10 مواجهات بينهما. ولفعل ذلك، يجب أن يرتقي توتنهام لمستوى التحدي بغياب قائده هاري كين بسبب الإصابة.

مورينيو لديه الوصفة دائمًا

المدرب البرتغالي يعرف جيدًا كيف يقوض مثل هذه الفرق الهجومية، لكن المشكلة الآن أن دفاع توتنهام في حالة يرثى لها، ويكفي أن نقول إن توتنهام أبقى على نظافة شباكه مرتين مثل نورويتش سيتي.

لكن مورينيو كان شاهدًا بالفعل عن المباراة الوحيدة التي فشل فيها ليفربول في الفوز، عندما حضر كمحلل في سكاي سبورتس في تعادل ليفربول 1/1 مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وأكد مورينيو على حقيقة أن ليفربول قوي جدًا في اللعب ضد الخصوم الذين يمنحوه الفرصة والقدرة على التحول والهجوم المضاد، وهو ما عمل أولي جونار سولشاير على الحد منه، وعدم منحهم أي فرصة لفعل ذلك.

لكن قبل ذلك سيكون على مورينيو إجراء تغييرات على طريقة اللعب للحد من أهم أسلحة ليفربول على الطرفين والجناحين، وبالتالي سيكون من الحكمة وضع 3 لاعبين في خط الدفاع، خاصة أن سيرجي أورييه "الظهير الأيمن" نقطة ضعف دفاعية، وسيواجه ساديو ماني، لذلك سيحتاج مدافع إضافي بجانبه.

وجود مدافع خلف أورييه سيساعده حتى على التقدم للهجوم، خاصة أنه جيد هجوميًا بالفعل، لكن قبل ذلك سيكون عليه الضغط من الأمام على أندي روبرتسون، والشيء نفسه في الجانب المقابل.

سولشاير اعتمد على اثنين أمام الدفاع الثلاثي لمجابهة ليفربول "فريد ومكتوميناي" وهنا من الممكن أن يقوم مورينيو بالشيء نفسه مع إريك دير وهاري وينكس.