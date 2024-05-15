"لا نفهم كيف فعلتم بإيدرسون ذلك!" .. مؤسسة "إصابات الدماغ" تهاجم جوارديولا ومانشستر سيتي

إيدرسون غضب وثار وجوارديولا حاول تهدئته، لكنه في مرمى نيران الانتقادات..

تعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب جوارديولا للهجوم من قبل مؤسسة "Headway" الخيرية لإصابات الدماغ، على خلفية ما تعرض له حارس الفريق البرازيلي إيدرسون خلال مواجهة توتنهام.

البرازيلي كان قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء، خلال مواجهة توتنهام، ضمن مؤجلات الجولة الـ34 من دوري الإنجليزي الممتاز، إبان كرة مشتركة مع لاعب الخصم كريستيان روميرو، ورغم أنه نهض ولعب لعدة دقائق إلا أنه بعد خمس دقائق فقط تم استبداله.

بعدها خرج مدربه بيب مؤكدًا أن استبداله لم يكن لمعاناته من ارتجاج في المخ كما ردد البعض، إنما لتعرضه لتورم أسفل العين ما أسفر عن عدم وضوح الرؤية بشكل جيد بالنسبة له.

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لكن لوك جريجز؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لإصابات الدماغ، لام السيتي على الدقائق المعدودة التي شارك بها إيدرسون عقب هذه الإصابة، موضحًا أن أعراض إصابات الدماغ قد لا تظهر في حينها.

وقال جريجز خلال تصريحاته لصحيفة "ستاندارد": "قلق لاعبي الفريقين بعد الإصابة مباشرةً وكذلك الجهاز الطبي وإحضار نقالة لأرض الملعب لإخراج البرازيلي، يشيرون إلى قلق واضح على وضع إيدرسون، نعم! عدم استبداله على الفور يخبرنا أنه ليس هناك اشتباه في إصابته بارتجاج، لكن الأمر يصعب فهمه كذلك، خاصةً وأن الأعراض يمكن أن تتأخر في ظهورها!".

وأضاف: "شعرنا بالارتياح لاستبداله بعد بضع دقائق، لكن من الصعب فهم لماذا لم يكن هذا القرار فوري!، حتى وإن غضب الحارس لاستبداله فمثل هذه القرارات ليست بأيدي اللاعبين، هم يغضبون لقوة المنافسة والرغبة في المشاركة دائمًا".

يذكر أنه لم يتحدد بعد موقف البرازيلي من المشاركة في المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة من الموسم أمام وست هام، والمقرر إقامتها في 19 من مايو الجاري.

ويحتل السيتي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على وصيفه آرسنال، وفي انتظار الجولة الأخيرة لحسم بطل الموسم.